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В Минкульте РФ призвали увеличить число фильмов из Китая в российском прокате

Сегодня в 10:50
Фото: wu yi/Unsplash

Министр культуры Ольга Любимова отметила рост интереса россиян к китайскому кино и необходимость увеличить число фильмов из КНР в российском прокате, передает «Интерфакс». Об этом она заявила на встрече с замруководителя отдела пропаганды ЦК КПК Китая Шэнь Хайсюном.

«Нам в свою очередь важно, чтобы китайского кино в российском прокате становилось больше. Китайский кинематограф вызывает в России все больший интерес, в том числе у молодого поколения», — сказала Любимова. Хайсюн ответил, что китайцам тоже приглянулись российские картины.

Чиновница упомянула несколько совместных проектов, которые «связаны с нашей общей историей, дружбой русских и китайцев». Любимова рассказала о приключенческом фильме «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным, который выйдет в российский прокат 20 февраля. События в нем разворачиваются накануне 6-го съезда Коммунистической партии Китая в 1928 году в СССР: иностранные разведчики пытаются выкрасть секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая, но им противостоят красноармеец и бывший царские агент.

На встрече Любимова и Хайсюн также обсудили проведения совместных фестивалей и обмена опытом.

В 2024 году на третий сезон продлили шоу «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», которое крутят на российских телеканалах. Фрагменты с голосом политика и изображениями китайцев и иероглифов появляются во время рекламных пауз между передачами.

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