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В США переименовали Мексиканский залив в Американский

Сегодня в 09:57
Фото: NASA/Flickr

Администрация Дональда Трампа официально изменила название Мексиканского залива на Американский. Это было очередное предвыборное обещания президента США, сообщает Reuters.

Трамп может дать указание Геологической службе США изменить наименование Мексиканского залива, но вряд ли это переименование получит признание на международном уровне. Мексика, которая, как и США, имеет длинную береговую линию у водоема, заявила, что название залива признано всеми странами мира и использовалось в качестве навигационного ориентира на протяжении сотен лет.

Однако Мексиканским заливом дело не ограничилось. Трамп также переименовал самую высокую вершину Северной Америки — гору Денали (означает «высокая» на языке коренных народов коюкон) на Аляске. До 1975 года она называлась Мак-Кинли в честь убитого в 1901-м году президента США Уильяма Мак-Кинли, а затем ей дали новое название по просьбе штата. Теперь же ей вернули предыдущие название. Трамп заявлял, что Мак-Кинли «сделал нашу страну очень богатой за счет тарифов и таланта — он был прирожденным бизнесменом».

«Эти изменения подтверждают приверженность нации к сохранению выдающегося наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторических ценностей», — заявили в Министерстве внутренних дел США.

В январе президент Мексики Клаудия Шейнбаум в шутку предложила переименовать Северную Америку, включая Соединенные Штаты, в Мексиканскую Америку. Это историческое название использовалось на первых картах региона.

После обещаний Трампа переименовать Мексиканский залив в Саратовской областной думе призвали отказаться от названия Черного моря в пользу Русского. Позже в КПРФ, чьим членом был автор идеи, отказались «всерьез это обсуждать» и назвали нынешнее название моря «глубинным историческим». Вместо этого в партии предложили подумать над переименованием Азовского моря.

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