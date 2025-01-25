Илон Маск признал, что соцсеть X (в прошлом известная как Twitter) почти не приносит денег. Об этом говорится в служебном письме, которое миллиардер разослал сотрудникам, пишут The Wall Street Journal и The Verge.

По словам Маска, которые приводят журналисты, компания находится в «крайне тяжелом положении с точки зрения доходов».

«Рост нашей пользовательской базы стагнирует, доходы не впечатляют, мы едва сводим концы с концами», — отметил он и упомянул некоторых инвесторов, которые могут быть заинтересованы во вложении средств с ожиданием роста доходов.

«Мы видели, с какой силой X формирует дискуссии и события по всей стране», — пояснил владелец соцсети в январском письме коллегам. В частности, он упомянул, что некоторые компании (скорее всего, речь идет о Meta*) перенимают подход X в вопросах свободы слова и представляют функции вроде Community Notes.

По информации WSJ, крупные банки Bank of America, Barclays и Morgan Stanley ищут покупателей на долги Маска и надеются, что этому может помочь сотрудничество Маска с Дональдом Трампом. Утверждается, что финансовые учреждения готовы расстаться с кредитными обязательствами миллиардера на сумму в 3 млрд долларов и со скидкой в 5–10%.

В то же время инвесторы, вложившиеся в покупку Twitter, оценивают свои доли на 78% ниже, чем в 2022 году, добавляют журналисты.

В конце 2022 года Маск приобрел Twitter за внушительные 44 млрд долларов, 13 из них были взяты у банков, и ежегодно он обязан выплачивать около 1 млрд. Спустя два года аналитики Fidelity оценили компанию в 12,3 млрд долларов, на 72% ниже суммы покупки.