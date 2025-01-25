Режиссер «Варвара» Зак Креггер снимет ребут «Обители зла»

По словам его источников, постановщик пишет сценарий вместе со сценаристкой «Джона Уика-4» и «Армии мертвецов» Зака Снайдера Шей Хаттен, а новая картина должна вернуть франшизу к хоррор-корням и быть верной оригинальным играм.

Сейчас за фильм борются сразу четыре дистрибьютора, среди них есть Netflix и Warner Bros. С последним Креггер уже работает над хоррором «Оружие» с Джошем Бролином и Джулией Гарнер, его релиз ожидается в 2026 году, а тестовые показы «произвели сильное впечатление». Другой проект постановщика, триллер «Компаньон» с Софи Тэтчер и Джеком Куэйдом, также получил высокие оценки от кинокритиков перед мировой премьерой 31 января.