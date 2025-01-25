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Режиссер «Варвара» Зак Креггер снимет ребут «Обители зла»

Сегодня в 08:14
Фото: постер Capcom

Режиссер «Варвара» Зак Креггер поставит ребут «Обители зла». Об этом узнало издание The Hollywood Reporter.

По словам его источников, постановщик пишет сценарий вместе со сценаристкой «Джона Уика-4» и «Армии мертвецов» Зака Снайдера Шей Хаттен, а новая картина должна вернуть франшизу к хоррор-корням и быть верной оригинальным играм.

Производством проекта занимаются PlayStation Productions и Constantin Film. Последняя обладает правами на экранизацию серии игр.

Сейчас за фильм борются сразу четыре дистрибьютора, среди них есть Netflix и Warner Bros. С последним Креггер уже работает над хоррором «Оружие» с Джошем Бролином и Джулией Гарнер, его релиз ожидается в 2026 году, а тестовые показы «произвели сильное впечатление». Другой проект постановщика, триллер «Компаньон» с Софи Тэтчер и Джеком Куэйдом, также получил высокие оценки от кинокритиков перед мировой премьерой 31 января.

Издание предполагает, что благодаря этим успехам, а также популярности франшизы Warner Bros. может предложить Креггеру наиболее выгодные условия.

Режиссер первых фильмов Пол У.С.Андерсон готовится к релизу экранизации рассказа Джорджа Р.Р.Мартина «В потерянных землях». Лента с Дейвом Баутистой и Миллой Йовович появится в российском прокате 6 марта.

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