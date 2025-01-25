Юра Борисов снимется в «Преступлении и наказании» Эмира Кустурицы

Юра Борисов сыграет в адаптации «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы. Об этом режиссер заявил на фестивале «Кустендорф» в Сербии. Видео анонса появилось в сторис фотографа Настасьи Саблиной, на ее пост обратил внимание телеграм-канал «Русское кино в топе»

Рабочий вариант сценария сменил несколько названий и сейчас озаглавлен как «Как я не снял „Преступление и наказание“».

«Юра и я будем работать над моим следующим фильмом. Он называется „Как я не снял ‚Преступление и наказание‘“», — анонсировал Кустурица со сцены.

«Сценарий уже написан, он будет завершен через несколько дней. Он очень автобиографичен. Все, что происходит в фильме не только связано со мной, но и с конфликтом [в романе] Достоевского», — добавил постановщик.

Режиссер также отметил, что очень рад поработать с Борисовым, и высоко оценил «его природу, способность, все, что я видел в частном общении».

Ранее Кустурица рассказывал, что съемки должны начаться летом этого года в Краснодарском крае в специально выстроенных павильонах. Картину режиссер характеризовал как «черную комедию о том, как он не снял „Преступление и наказание“»

Кроме того, по словам постановщика, сценарий также вдохновлен романом Достоевского «Идиот» и должен стать его первой картиной на русском языке.

Главным героем проекта должен стать молодой режиссер, мечтающий экранизировать культовый роман Достоевского. Богатый продюсер из Лос-Анджелеса замечает короткометражную работу героя в Каннах и обещает дать ему 5 млн долларов на съемки, но с условием, что постановщик убьет его жену.

Кроме нового проекта Кустурицы Борисова ждут на площадке «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского. Проект расскажет о событиях 1905–1924 годов. Сериал выйдет на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре Start.

На прошлой неделе актера номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана за роль в «Аноре».