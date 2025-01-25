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Застройщики предложили правительству давать льготную ипотеку под обещание родить ребенка

Сегодня в 06:47
Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Представители строительной отрасли предложили правительству выдать россиянам льготную ипотеку под обещание родить ребенка. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на участников заседания под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Согласно идее «ипотечного зачатия», заемщик должен пообещать банку, что в его семье произойдет пополнение в течение двух лет. Взамен он может получить льготные условия со ставкой в 6% годовых как для родителей новорожденных детей. Если заемщику не удалось стать родителем в указанный период, ему пересчитают ставку кредита.

Разницу между рыночными 22,5% и 6% должно компенсировать государство. По словам гендиректора «Объединения строителей СПб» Алексея Белоусова, преимуществом может стать ожидаемое Центрбанком снижение ключевой ставки. Например, в 2027 госорган ждет понижения до 7,5-8,5%.

Предложенная схема должна помочь застройщикам поддержать падающий спрос на квартиры, заемщикам — снизить первые, самые большие платежи по ипотеке, а государству — укрепить упавшую в прошлые годы рождаемость.

Белоусов отметил, что идея попала на обсуждение министерств строительства и финансов, где получит окончательные очертания.

В данный момент к ней есть множество вопросов. В частности, не ясно, что делать в ситуации, если заемщик бесплоден, прибег к ЭКО, усыновил ребенка или плод погиб вскоре после родов, а также будет ли ФНС считать полученную заемщиками выгоду доходом.

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