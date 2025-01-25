Застройщики предложили правительству давать льготную ипотеку под обещание родить ребенка

Представители строительной отрасли предложили правительству выдать россиянам льготную ипотеку под обещание родить ребенка. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на участников заседания под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Согласно идее «ипотечного зачатия», заемщик должен пообещать банку, что в его семье произойдет пополнение в течение двух лет. Взамен он может получить льготные условия со ставкой в 6% годовых как для родителей новорожденных детей. Если заемщику не удалось стать родителем в указанный период, ему пересчитают ставку кредита.

Разницу между рыночными 22,5% и 6% должно компенсировать государство. По словам гендиректора «Объединения строителей СПб» Алексея Белоусова, преимуществом может стать ожидаемое Центрбанком снижение ключевой ставки. Например, в 2027 госорган ждет понижения до 7,5-8,5%.

Предложенная схема должна помочь застройщикам поддержать падающий спрос на квартиры, заемщикам — снизить первые, самые большие платежи по ипотеке, а государству — укрепить упавшую в прошлые годы рождаемость.

Белоусов отметил, что идея попала на обсуждение министерств строительства и финансов, где получит окончательные очертания.