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Виктор Логинов: «„Анора“ — крайне слабое кино»

Сегодня в 05:59
Кадр: ТНТ

Актер Виктор Логинов считает номинированную на премию «Оскар» драму «Анора» «крайне слабым кино». Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

«Простите. „Анора“ крайне слабое кино. Со всеми вытекающими», — отметил артист, известный ролью Гены Букина в «Счастливы вместе».

Для Логинова осталась загадкой идея, которую вложил в картину режиссер Шон Бейкер. Также он не увидел развития ни одного из персонажей.

«Вот о чем это кино? Молодая проститутка повелась на красивую жизнь и обломилась. Где арка хоть одного из персонажей? Нет там главного — любви. Никто никого не любит. Как у Довлатова», — пояснил актер.

Подписчики возразили ему, что претендент на «Золотой глобус» и «Оскар» Юра Борисов неплохо справился со своей задачей.

«Да я даже не про Юру. Ни он ни Марк [Эйдельштейн], ни [Алексей] Серебряков не раскрыты ни [режиссером], ни оператором. А они, безусловно, все талантливы, [Дарья] Екамасова прекрасна, а в общем фильм слаб», — добавил артист.

Сыгравший в драме одну из ролей Алексей Серебряков, наоборот, выразил радость за признание коллег.

«Я равнодушен к наградам, но очень рад за „Анору“. Особенно за Юру Борисова и Марка Эйдельштейна. Они молодые, им это важно», — сказал изданию WomanHit исполнитель роли миллиардера в ленте.

Логинов же недавно вернулся на съемочную площадку «Букиных». Во втором сезон ситкома семья переедет в квартиру в Екатеринбурге. В роли друга Гены Толика вновь появится Павел Савинков, а Дарья Сагалова возмутилась из‑за сценария и отказалась от участия в продолжении.

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