Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии. Об этом написал Deadline cо ссылкой на прокурора Лос-Анджелеса.

Окружной прокурор Натан Хохман заявил, что у эпизодов предполагаемого домашнего насилия истек срок давности, а сексуальное насилие со стороны Мэнсона не могут доказать даже спустя четыре года расследования.

«Несмотря на это решение, окружной прокурор Лос-Анджелеса по-прежнему привержен делу поиска справедливости для жертв домашнего насилия и сексуального насилия, когда это юридически возможно», — подчеркнули в офисе Хохмана.

Актриса Эсме Бьянко, одна из обвинявших Мэнсона в насилии девушек, раскритиковала решение властей. Она призналась, что «глубоко разочарована» им, хотя «увы, не удивлена».

«Внутри нашей токсичной культуры виктимблейминга, нехватки понимания насильственного контроля, сложной природы сексуального насилия в интимных партнерствах и законов об ограничениях, которые не помогают процессу исцеления, судебные преследования сталкиваются с часто непреодолимыми препятствиями», — отметила Бьянко.

Артистка заявила, что «система правосудия снова подвела жертв» из‑за того, что руки у отдельных правоохранителей оказались связаны.

«Семь лет назад я столкнулась с этим провалом в первый раз, и это отправило меня по пути поддержки и активизма, но также пришло с очень четкой директивой. Мое исцеление и спокойствие не могут опираться на результаты безнадежно сломанной системы», — добавила она.

Бьянко подчеркнула, что «знает правду о том, что случилось» с ней. «Она глубоко укорена в моем животе, несокрушимая, моя. Никто и ничто не могут забрать ее у меня», — написала актриса.

Она обратилась к другим жертвам насилия и напомнила им, что они тоже знают свою правду. «Позвольте ей быть вашим якорем, она прочнее любых решеток в любой тюрьме. Используя эту правду как нашего путеводителя, мы можем набраться сил продолжать борьбу за реформу системы правосудия», — сказала Бьянко.

Актриса также обратилась к Мэнсону. «Из‑за того, что ты протащил меня через ад, я открыла неостановимую силу моей собственной власти. Я узнала, как сильна, храбра и отважна я на самом деле. Я воспряла, как феникс из пепла, который ты оставил от моей жизни. Ты тоже знаешь правду, попытайся примириться с ней», — закончила она.

В январе 2023 года Мэнсон урегулировал иск Эсме Бьянко, в котором утверждалось, что во время их отношений в 2011 году музыкант контролировал каждый аспект ее жизни и наносил ей увечья.

Подобным образом Мэнсон заключил мировое соглашение с еще одной женщиной, обвинявшей его в изнасиловании. Иски экс-ассистентки артиста Эшли Уолтерс и модели Эшли Морган Смитлайн были отклонены. Смитлайн позднее вовсе отказалась от своих обвинений.

До судя дело довела только актриса Эван Рейчел Вуд, звезда «Мира Дикого Запада». В 2021 году она была первой, кто обвинил Мэнсона в абьюзе. Рокер подал ответный иск о клевете против Вуд, но в конце 2024 года отказался от него, выплатив бывшей девушке 327 тысяч долларов.