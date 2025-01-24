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СМИ: фильм о Майкле Джексоне пришлось переснимать из‑за фрагмента с обвинениями в насилии

Сегодня в 22:37
Фото: TheImageDirect.com

Значительную часть фильма «Майкл», посвященного жизни американского музыканта Майкла Джексона, пришлось переснять из‑за эпизода с обвинениями его в сексуальном насилии над подростком. Об этом написал Puck.

По информации издания, авторы картины столкнулись с юридическими сложностями в связи с желанием показать, как отец 13-летнего Джордана Чандлера в 1993 году потребовал от Джексона компенсацию якобы за растление ребенка.

«В сценарии, который я прочитал (мне сказали, что он близок к финальной версии, но, очевидно, такие вещи часто пересматриваются), есть напряженная сцена, в которой Бранка, Джонни Кокран и другие адвокаты Джексона обсуждают, стоит ли платить Чандлеру и его семье», — поделился соучредитель Puck Мэтью Беллони.

Он вспомнил, что в тексте также был эпизод в суде, где отец Джордана угрожает уничтожить карьеру Джексона, и сцена, где полицейские досматривают певца обнаженным, оставляя ему тем самым «шрам на всю жизнь».

Родственники Джексона, как считает Беллони, могли посчитать эти фрагменты фильма драматизацией скандала. Ранее они подписали запрет подобного описания фрагментов жизни музыканта, связанных с обвинениями в насилии над детьми.

По словам Беллони, этот запрет делает «несколько ключевых сцен непригодными для использования». Из‑за необходимости переснимать их, как утверждает он, релиз картины отложили на полгода.

Более того, проект может оказаться под угрозой, заявил Беллони, если студия Universal не одобрит пересъемки. Тем не менее, он выразил уверенность, что проблемы будут решены.

«Майкл» должен выйти на экраны 3 октября 2025 года. Сценарий фильма написал Джон Логан, а поставил картин Антуан Фукуа. Главную роль в ленте исполнил Джафар Джексон, племянник Майкла Джексона. Колман Доминго сыграл отца музыканта Джо Джексона, Ниа Лонг — его мать Кэтрин Джексон, Кэт Грэм — легендарную певицу Дайану Росс, Кендрик Сэмпсон — Куинси Джонса.

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