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Жертвы авиакатастрофы в Локерби назвали сериал о ней с Колином Фертом «порно о трагедии»

Сегодня в 21:45
Кадр: Peacock

Мишель Сиулла Липкин и Мэри Лу Сиулла, дочь и мать погибшего в авиакатастрофе над Локерби Фрэнка Сиуллы, раскритиковали сериал «Локерби» с Колином Фертом в главной роли. Об этом написал Deadline.

Женщины посмотрели шоу, рассказывающее историю о взрыве самолета в 1988 году, и посчитали его «отвратительным». Мишель назвала проект «порно о трагедии». По словам Сиуллы Липкин, графическое изображение катастрофы шокировало ее.

Сиулла Липкин тесно сотрудничала с создателями сериала как представитель сообщества жертв трагедии в Локерби и совсем не ожидала, что худшее событие в ее жизни представят столь бесчувственно.

«Количество показанных тел и вопиющая природа того, что это становится похоже на боевик с падающими с неба вещами. Так делать не нужно», — подчеркнула она.

По мнению женщины, авторы шоу сделали «очень осознанный выбор» драматизировать крушение и допустили «ретравматизацию» людей, пострадавших в ходе катастрофы. После просмотра «Локерби» Сиулла Липкин поспешила отправить письма другим жертвам трагедии с советом пропустить первый эпизод и его обзоры.

«Мы понимаем, что это очень деликатный вопрос для многих, и подошли к повествованию с максимальной осторожностью и уважением. Мы общались с семьями жертв и группами поддержки на протяжении всего производства и в преддверии запуска сериала, и все эпизоды отмечены как потенциально тревожащие», — ответили в телекомпании Sky.

У сообщества жертв трагедии в Локерби есть претензии и к достоверности фактов в вышедшем сериале. Проект основывается на книге Джима Свайра — мужчины, который потерял в катастрофе дочь. По мнению Сиуллы Липкин, его рассказ искажает реальность, в частности, представляет Свайра как единственного борца за справедливость среди родственников погибших.

Кроме того, лента, как считает Мишель, сеет сомнения относительно того, кто несет ответственность за теракт, и изображает осужденного за взрыв Абдулбасета Аль Меграхи как «невиновного человека, которому следует сочувствовать». Сиулла Липкин полагает, что кинематографисты сделали недостаточно, чтобы дать понять: история в сериале рассказана с точки зрения Свайра.

Мишель беспокоится, что «Локерби» может повлиять на ход суда над Абу Агилой Масудом — обвиняемым в создании бомбы, взорвавшейся в самолете. Суд будут осуществлять присяжные, на чье восприятие может повлиять сериал.

Интересно, что в конце 2025 года на экраны выйдет еще один кинопроект про трагедию в Локерби. Фильм под названием «Локерби» представят Би-би-си и Netflix. В ленте снимутся Патрик Дж. Адамс, Коннор Суинделлс и Мерритт Уивер.

Сериал «Локерби» вышел 2 января на стриминговом сервисе Peacock. В нем снялись Ферт и Кэтрин Маккормак, а режиссером выступил Отто Батхерст («Острые козырьки»). «Афиша Daily» включила проект в перечень самых ожидаемых сериалом зимы.

Самолет авиакомпании Pan American, выполнявший рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне — Лондон — Нью-Йорк — Детройт, разбился в городе Локерби 21 декабря 1988 года. В его грузовом отсеке произошел взрыв, который позднее признали терактом.

В 2001 году офицера ливийской разведки Абдельбасета аль-Меграхи осудили за смерть пассажиров и экипажа самолета, а также мирных жителей Локерби. Экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи позднее признал ответственность его страны за авиакатастрофу и даже выплатил компенсации семьям жертв.

Однако Свир не считал аль-Меграхи ответственным за трагедию и стал активистом кампании за его освобождение. В 2012 году аль-Меграхи скончался вскоре после освобождения по соображениям милосердия.

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