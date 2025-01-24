Кристен Стюарт появилась в клипе группы Lord Huron. Она также участвовала в записи трека

Американская актриса Кристен Стюарт выпустила свой первый музыкальный релиз — коллаборацию с инди-рок-группой Lord Huron. Артистка поучаствовала в записи трека «Who Laughts Last» и появилась в клипе на нем.

Стюарт записала разговорную часть трека: ее голос звучит в начале и в завершении композиции. Актриса рассказывает под музыку о дорожном путешествии, которое она совершила.

«После трех часов за рулем я обнаружила себя за пределами своего опыта. Оттуда — только один незнакомый мир за другим. Города-призраки, раскрашенные пустыми, лавки с гамбургерами, неоновые храмы, каньоны, вырезанные терпеливыми реками, кратеры, выдолбленные гигантскими кусками камня», — произносит она.

Героиня Стюарт в клипе едет сквозь Америку посреди ночи на старом автомобиле, курит, видит у телефонной будки незнакомого мужчину. Она проезжает пугающий шторм, слушает радио и, наконец, встречает разных попутчиков. Одним из них оказывается она сама.