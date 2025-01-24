Тим Кук снялся в рекламе нового сезона «Разделения»

В полутораминутном ролике повторяются сцена прибытия главного героя Марка Стаута в офис корпорации Lumon Industries и «эффект перехода». Кук ходит по коридорам, пока наконец не находит свой офис, где его уже поджидает супервайзер Сет Милчик.

Сериал «Разделение» выпускает Apple TV и принес корпорации 200 млн долларов, поэтому в рекламе и снялся Кук. После релиза в 2022 году «Разделение» получил 14 номинаций на премию «Эмми» и выиграл две за выдающуюся музыкальную композицию и выдающийся дизайн вступительных титров. Кроме того, сериал получил две премии Гильдии сценаристов Америки за лучший новый сериал и лучший драматический сериал, а также две номинации на премию Гильдии актеров и номинации на премии Гильдии продюсеров и Гильдии режиссеров.