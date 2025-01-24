Стала известна дата релиза нового «Очень страшного кино»

Ремейк комедийного хоррора «Очень страшное кино» выйдет на экраны 12 июня 2026 года. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустят студии Paramount и Miramax. Над ней будут работать авторы оригинального «Очень страшного кино» братья Уэйанс.

Помимо Марлона, Шона и Кинена Айвори Уэйансов, в проекта поучаствует сценарист Рик Альварес — в прошлом он трудился над сиквелом «Очень страшного кино» и комедией «Белые цыпочки».

Релиз ремейка совпадет с датой выхода нового фильма Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, известных как Дэниелы. Режиссеры получили за свою предыдущую ленту «Все везде и сразу» премию «Оскар».

«Очень страшное кино» вышло в 2000 году и стало пародией на популярные слэшеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинен Уэйанс выступил режиссером первых двух частей серии. Марлон и Шон снялись в них.