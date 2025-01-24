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Юра Борисов объяснил, почему выдохнул с облегчением на церемонии «Золотой глобус»

Сегодня в 19:35
Фото: Michael Buckner/GG2025 / Getty Images

Российский актер Юра Борисов рассказал, почему выходнул с облегчением, когда не выиграл премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Этим он поделился с изданием «Известия».

Борисов признался, что его тревожила необходимость произносить речь на английском языке в случае победы. Артист сильно волновался и, видимо, отчасти был рад, что избежал выступления на сцене.

«Ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык. Если бы пришлось это делать, то, конечно, я бы делал. Но я очень выходнул, когда не пришлось», — отметил актер.

Борисов добавил, что после успеха «Аноры» ему приходят различные предложения о дальнейшей работе. Пока Юра не выбрал, в чем примет участие.

«Какое‑то количество поступило, разной степени интереса для меня, но я пока читаю, думаю. Нужно время, чтобы понять, что хочется делать дальше», — пояснил он.

Борисов также рассказал, что его пригласили вступить в Гильдию киноактеров Голливуда, но и с этим решением актер не спешит. «Я пока не очень разобрался во всей специфике их индустрии», — признался Юра.

23 января Борисов получил номинацию на премию «Оскар» за работу в фильме «Анора». Актера поборется за престижную награду в категории «Лучший актер второго плана», его соперниками будут Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

В тот же день стало известно, что Борисов снимется в сериале «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского. Он сыграет офицера царской охраны, занимающегося политическим сыском во времена Николая II.

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