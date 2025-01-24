Брэд Питт снимется в «Сердце зверя» Дэвида Эйера

Сегодня в 18:53

Американский актер Брэд Питт снимется в приключенческом экшн-фильме «Сердце зверя» и выступит его продюсером. Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет режиссер Дэвид Эйер, известный по «Пчеловоду» и «Отряду самоубийц». Ленту выпустит студия Paramount Pictures совместно с продакшен-компанией Plan B Entertainment.

Боевик расскажет о бывшем солдате спецназа и его вышедшей на пенсии боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровых условиях Аляски.

Сценарий фильма написал клипмейкер Кэмерон Александр. Он выступит сопродюсером «Сердца зверя» наряду с Дэмиеном Шазеллом, Оливией Гамильтон из Wild Chickens Productions, Ричардом Реймондом и Эйером.