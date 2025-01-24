Энди МакДауэлл призналась, что у нее диагностировали синдром грушевидной мышцы

Американская актриса Энди МакДауэлл, звезда фильмов «Четыре свадьбы и одни похороны» и «День сурка», живет с синдромом грушевидной мышцы. Об этом артистка рассказала в телешоу Дрю Бэрримор.

МакДауэлл поделилась, что из‑за диагноза ей приходится тщательно заботиться о себе. Редкое нервно-мышечное заболевание вызывает боль и онемение в ягодицах и задней части ног.

«Мышцы как бы зажимает мой седалищный нерв, и боль от этого простреливает мне в ногу. Я думала, что мне придется делать замену тазобедренного сустава», — отметила МакДауэлл.

Артистка вспомнила, что раньше любила заниматься на велотренажере «как сумасшедшая». Но такая нагрузка, как выяснилось, не подходила организму МакДауэлл, и в результате актриса нажила больные колени и проблемы с бедром.

В какой‑то момент МакДауэлл казалось, что она «буквально разваливается». Но затем кинозвезда выяснила, что для улучшения самочувствия ей нужно тренировать ягодицы и бедра каждый день. После этого боль отступила.

«Это чудо. Хорошая новость в том, что части моего тела в порядке. Мои колени в порядке, за исключением старения. Они постарели», — посмеялась актриса, переехавшая из шумного Голливуда в Южную Каролину.