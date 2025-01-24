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Сваренное в космосе японское саке продадут за 640 тыс. долларов

Сегодня в 17:08
Фото: Tom Crew/Unsplash

Японская компания Asahi Shuzo выпустит в продажу саке, сваренное в космосе. За одну бутылку напитка будут просить 100 млн йен, или 641 тыс. долларов США. Об этом написал Forbes.

Cусло для саке подготовят на Международной космической станции в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries и Центром промышленности, науки и ИТ-технологий. После этого его доставят обратно на Землю.

Космическую часть проекта реализуют в конце 2025 года, а наземная фаза производства напитка запланирована на начало 2026-го. Планируется, что выпустят только одну бутылку саке.

Ее производство обойдется в 900 тыс. долларов. Вся выручка от продажи бутылки отправится на благотворительность: ее переведут организациям, развивающим космонавтику в Японии.

«Мы хотим сделать первый шаг, чтобы подтвердить, что изготовление саке возможно в открытом космосе. Наш настрой — попробовать новое, чтобы исследовать, что мы можем. Если мы потерпим неудачу, мы проанализируем причины и извлечем уроки», — заявил президент Asahi Shuzo Кадзухиро Сакурай.

Он отметил, что при отсутствии гравитации ферментация может происходить по-другому. «Когда мы делаем саке на Земле, гравитация создает естественную конвекцию внутри ферментирующего сусла», — пояснил бизнесмен.

По его словам, астронавты инициируют ферментацию в космосе, добавляя воду в специальное устройство. Оно будет контролировать уровень алкоголя и перемешивать сусло для достижения необходимого результата.

Сакурай признался, что науке пока неизвестно, может ли вообще происходить брожение в космосе. «Но эта неопределенность — часть нашего волнения», — улыбнулся предприниматель.

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