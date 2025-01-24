Группа Queen вошла в число крупнейших налогоплательщиков Британии

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Рок-группа Queen вошла в перечень крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Его ежегодно составляет газета The Times.

По информации издания, компания Queen Production заработала в 2024 году 39,5 млн фунтов стерлингов (более 4,8 млрд рублей). Акционеры бизнеса, в числе которых Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон, получили 19,6 млн фунтов.

Queen Production стала 92-м крупнейшим налогоплательщиком страны: она выплатила государству 11,8 млн фунтов (почти 1,5 млрд рублей). Лидером рейтинга стал миллиардер Кристофер Хон, заплативший 339,5 млн фунтов (41 млрд рублей).

Хон обошел по объему налогов Алекса Герко, крупнейшего британского налогоплательщика 2023 и 2022 годов. По итогам 2024 года Герко опустился на шестое место списка: он заплатил в казну 202,2 млн фунтов (24,8 млрд рублей).