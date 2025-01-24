Группа Queen вошла в число крупнейших налогоплательщиков Британии

Сегодня / 14:02
Пострадавшие от разлива мазута пляжи восстановят лишь в 2026 году
Сегодня / 16:03
Португальского политика обвинили в краже чемоданов в аэропорту
Сегодня / 15:31
Бьорк назвала Spotify «худшей вещью, которая случилась с музыкантами»
Сегодня / 15:12
Лишь 8% россиян выбрали профессию, о которой мечтали в детстве
Сегодня / 13:57
«Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей
Сегодня / 13:17
Ханс Циммер поработает над новым гимном Саудовской Аравии
Сегодня / 12:47
Джош Бролин назвал бессмыслицей отсутствие номинации на «Оскар» у Дени Вильнева
Сегодня / 12:41
Британский хор отказался от исполнения «Every Breath You Take» The Police из‑за зловещего подтекста
Сегодня / 12:10
Эрмитаж эвакуировали из‑за анонимного сообщения
Сегодня / 11:59
Магазин одежды Lime собирается открыться на месте Louis Vuitton в ГУМе
Сегодня / 11:56
Славу Комиссаренко внесли в список экстремистов в Беларуси
Сегодня / 11:10
В Китае нашли трехтысячелетний самогон
Сегодня / 11:09
Джеймс Ганн поделился первой фотографией со съемок «Супергерл»
Сегодня / 10:50
Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ* в посольствах США
Сегодня / 10:19
Charli XCX сыграет главную роль в фильме «Момент» от A24
Сегодня / 10:13
Нижегородец 12 лет не ходил в отпуск и заработал 2 млн рублей отпускных
Сегодня / 08:52
В Австралии цветение редкого «трупного цветка» привлекло толпы поклонников
Сегодня / 08:48
Число утечек с данными россиян в 2024 году сократилось, но их объем увеличился на 70%
Сегодня / 07:35
Трамп поручил рассекретить все документы об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Сегодня / 07:07
Московские фанатки Керема Бюрсина крадут его ростовые фигуры из кинотеатров
Сегодня / 23:14
The Beatles номинировали на премию Brit впервые почти за полвека
Сегодня / 22:24
Марк Уолберг спродюсирует документальный сериал «Spy High»
Сегодня / 21:32
В сети появилась новая песня Тины Тернер «Hot for You Baby». Это первый посмертный релиз
Сегодня / 21:05
Юра Борисов снимется в сериале «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского
Вчера / 20:29
Роберт Эггерс снимет сиквел фильма «Лабиринт» Джима Хенсона
Вчера / 19:50
Netflix объявил полный каст второго сезона «Грызни». В нем появится корейский фронтмен группы Kard
Вчера / 19:39
Британка пробежала зимний марафон в Норвегии в костюме медведя — и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Вчера / 18:57
«Сварщица Екатерина» и Underdog выпустили кофе со вкусами дымного барбекю и острого хмели-сунели

Группа Queen вошла в число крупнейших налогоплательщиков Британии

Сегодня в 16:23
Фото: Miikka Skaffari/Getty Images

Рок-группа Queen вошла в перечень крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Его ежегодно составляет газета The Times.

По информации издания, компания Queen Production заработала в 2024 году 39,5 млн фунтов стерлингов (более 4,8 млрд рублей). Акционеры бизнеса, в числе которых Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон, получили 19,6 млн фунтов.

Queen Production стала 92-м крупнейшим налогоплательщиком страны: она выплатила государству 11,8 млн фунтов (почти 1,5 млрд рублей). Лидером рейтинга стал миллиардер Кристофер Хон, заплативший 339,5 млн фунтов (41 млрд рублей).

Хон обошел по объему налогов Алекса Герко, крупнейшего британского налогоплательщика 2023 и 2022 годов. По итогам 2024 года Герко опустился на шестое место списка: он заплатил в казну 202,2 млн фунтов (24,8 млрд рублей).

В топ-5 перечня вошли также Фред и Питер Даны, основатели букмекерской конторы Betfred, совладельцы компании-конкурента Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, глава Pentland Group Стивен Рубин (бренды Speedo и Canterbury), и Марк и Линди О’Хара.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами