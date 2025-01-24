Хью Грант призвал к расследованию медиакорпорации Руперта Мердока после сделки с принцем Гарри

Хью Грант призвал полицию Великобритании начать новое уголовное расследование в отношении медиакорпорации Руперта Мердока News Group Newspapers, пишет The Guardian. Он сделал это после соглашения компании с принцем Гарри, включающего признание вины в прослушке телефонов газетой The Sun.

Выступая на BBC Radio 4, Грант, который сам заключил договор с NGN в 2024 году, заявил, что NGN обманула гражданские суды, чтобы заставить жалобщиков замолчать, и что необходимо провести уголовное расследование.

Ранее Грант обвинил газету The Sun в использовании частных детективов для прослушивания его телефона и взлома его дома, но пошел на досудебную сделку, потому что даже в случае выигрыша ему грозил многомиллионный счет. NGN отвергла обвинения, заявив, что соглашение было достигнуто «без признания ответственности».

По мнению Гранта, новое расследование необходимо, потому что люди, работавшие в The Sun в то время, «все еще занимают высокие должности».

«Многие из тех, кто работал в тех газетах, теперь перешли на нашу сторону… чтобы сказать, что это ужасно. Мы были наказаны, мы сидели в тюрьме, мы платили штрафы, мы потеряли работу. Но люди, которые командовали всем этим, все еще там».

Том Уотсон, бывший политик, который также заключил соглашение с NGN, заявил, что его юридическая команда передаст досье в столичную полицию Великобритании, но в полиции сообщили BBC, что никаких активных расследований не ведется.