Бьорк назвала Spotify «худшей вещью, которая случилась с музыкантами»

Исландская певица Бьорк считает стриминговую платформу Spotify «вероятно, худшей вещью, которая случилась с музыкантами». Об этом она заявила в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

По мнению Бьорк, культура стримингов «изменила все общество и целое поколение артистов». Ранее певица уже говорила, что ей не нравится работать над музыкой несколько лет, а потом выкладывать ее в сеть бесплатно.

«Это не про деньги, это про уважение. Уважайте мастерство и объем работы, который вложен», — призывала артистка. Она даже признавалась, что подсознательно выпускает треки редко, поскольку не хочет дарить их публике даром.

«Это фактически кража. Это ограбление артиста со стороны людей, которые управляют музыкальными стриминговыми платформами вроде Spotify. Я не подписала на Spotify. Я думаю, это место, где музыка умрет», — подчеркнула Бьорк.

В новом интервью певица также поделилась, что не чувствует необходимости отправляться в новый тур. В данный момент она сосредоточена на обработке всех идей, которые у нее есть.

«Я чувствую, что далека от завершения, а время уходит. Что, если мне нужно сделать двадцать альбомов? Учитывая мою скорость, я, вероятно, сделаю в лучшем случае пять до момента своей смерти», — отметила артистка.

Бьорк добавила, что живые выступления — большая часть того, что она делает. Но ей не нужно выступать, только чтобы заработать, как многим молодым музыкантам. «Мне повезло», — призналась Бьорк.