Португальского политика обвинили в краже чемоданов в аэропорту

Ультраправого политика в Португалии исключили из его партии после обвинений в краже чемоданов в нескольких аэропортах, пишет The Guardian.

По данным нескольких новостных изданий, полиция допросила Мигела Арруду в аэропорту Лиссабона и предъявила ему обвинение в краже багажа, после того как несколько пропавших чемоданов нашли у него дома.

Сорокалетний политик отверг обвинения в любых правонарушениях. «Меня пытаются распять у всех на глазах. Пока не доказано обратное, я невиновен», — заявил он.

Арруда, который решил остаться в ассамблее в качестве независимого кандидата, попросил снять с него депутатский иммунитет. Члены его бывшей партии Chega освистали Арруду во время недавней парламентской сессии. Председатель ассамблеи Жузе Педру Агьяр-Бранку сказал Арруде сесть в задней части палаты, где обычно сидят непартийные законодатели.

Местные СМИ сообщили, что у полиции есть записи с камер, на которых якобы видно, как политик берет с багажной карусели свой чемодан и второй поменьше, а затем кладет его в свой.