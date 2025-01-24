Португальского политика обвинили в краже чемоданов в аэропорту

Сегодня / 14:02
Пострадавшие от разлива мазута пляжи восстановят лишь в 2026 году
Сегодня / 16:23
Группа Queen вошла в число крупнейших налогоплательщиков Британии
Сегодня / 15:31
Бьорк назвала Spotify «худшей вещью, которая случилась с музыкантами»
Сегодня / 15:12
Лишь 8% россиян выбрали профессию, о которой мечтали в детстве
Сегодня / 13:57
«Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей
Сегодня / 13:17
Ханс Циммер поработает над новым гимном Саудовской Аравии
Сегодня / 12:47
Джош Бролин назвал бессмыслицей отсутствие номинации на «Оскар» у Дени Вильнева
Сегодня / 12:41
Британский хор отказался от исполнения «Every Breath You Take» The Police из‑за зловещего подтекста
Сегодня / 12:10
Эрмитаж эвакуировали из‑за анонимного сообщения
Сегодня / 11:59
Магазин одежды Lime собирается открыться на месте Louis Vuitton в ГУМе
Сегодня / 11:56
Славу Комиссаренко внесли в список экстремистов в Беларуси
Сегодня / 11:10
В Китае нашли трехтысячелетний самогон
Сегодня / 11:09
Джеймс Ганн поделился первой фотографией со съемок «Супергерл»
Сегодня / 10:50
Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ* в посольствах США
Сегодня / 10:19
Charli XCX сыграет главную роль в фильме «Момент» от A24
Сегодня / 10:13
Нижегородец 12 лет не ходил в отпуск и заработал 2 млн рублей отпускных
Сегодня / 08:52
В Австралии цветение редкого «трупного цветка» привлекло толпы поклонников
Сегодня / 08:48
Число утечек с данными россиян в 2024 году сократилось, но их объем увеличился на 70%
Сегодня / 07:35
Трамп поручил рассекретить все документы об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Сегодня / 07:07
Московские фанатки Керема Бюрсина крадут его ростовые фигуры из кинотеатров
Сегодня / 23:14
The Beatles номинировали на премию Brit впервые почти за полвека
Сегодня / 22:24
Марк Уолберг спродюсирует документальный сериал «Spy High»
Сегодня / 21:32
В сети появилась новая песня Тины Тернер «Hot for You Baby». Это первый посмертный релиз
Сегодня / 21:05
Юра Борисов снимется в сериале «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского
Вчера / 20:29
Роберт Эггерс снимет сиквел фильма «Лабиринт» Джима Хенсона
Вчера / 19:50
Netflix объявил полный каст второго сезона «Грызни». В нем появится корейский фронтмен группы Kard
Вчера / 19:39
Британка пробежала зимний марафон в Норвегии в костюме медведя — и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Вчера / 18:57
«Сварщица Екатерина» и Underdog выпустили кофе со вкусами дымного барбекю и острого хмели-сунели

Португальского политика обвинили в краже чемоданов в аэропорту

Сегодня в 16:03
Фото: Michał Parzuchowski/Unsplash

Ультраправого политика в Португалии исключили из его партии после обвинений в краже чемоданов в нескольких аэропортах, пишет The Guardian.

По данным нескольких новостных изданий, полиция допросила Мигела Арруду в аэропорту Лиссабона и предъявила ему обвинение в краже багажа, после того как несколько пропавших чемоданов нашли у него дома.

Сорокалетний политик отверг обвинения в любых правонарушениях. «Меня пытаются распять у всех на глазах. Пока не доказано обратное, я невиновен», — заявил он.

Арруда, который решил остаться в ассамблее в качестве независимого кандидата, попросил снять с него депутатский иммунитет. Члены его бывшей партии Chega освистали Арруду во время недавней парламентской сессии. Председатель ассамблеи Жузе Педру Агьяр-Бранку сказал Арруде сесть в задней части палаты, где обычно сидят непартийные законодатели.

Местные СМИ сообщили, что у полиции есть записи с камер, на которых якобы видно, как политик берет с багажной карусели свой чемодан и второй поменьше, а затем кладет его в свой.

Арруда утверждал, что запись с камер видеонаблюдения могла быть сгенерирована ИИ. Некоторые СМИ сообщили, что депутат продал содержимое чемоданов в интернете.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами