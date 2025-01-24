Лишь 8% россиян выбрали профессию, о которой мечтали в детстве

Лишь 8% россиян выбирали, на кого будут учиться в вузе, опираясь на детские мечты. Это выяснил «Дзен», опросивший три поколения российских студентов: которые учились в девяностые (от 41 до 50 лет), в нулевые (31–40 лет) и которые учатся сейчас (16–25 лет). Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Больше трети опрошенных (37%) выбирали учебную программу исходя из престижности профессии и профильного образования. Среди других факторов — рекомендации родственников и друзей (33%), хорошие финансовые возможности после завершения учебы (32%) и природные склонности к выбранному направлению (18%).

Профессия мечты в детстве была у 51% россиян. Больше других (63%) о своем призвании мечтали современные студенты, а меньше всего (34%) ― студенты нулевых. Среди современных учащихся в детстве мечтали о своем призвании 60% опрошенных.

Чаще всего россияне в детстве хотели стать врачами. Такой вариант выбрал 21% респондентов. На втором месте — карьера певца или музыканта (16%). Юристами или адвокатами мечтали стать 14% опрошенных, а 12% признались, что просто хотели быть руководителями ― неважно, в какой сфере. А еще россияне мечтали преподавать (11%), летать в космос или заниматься наукой (по 6%).