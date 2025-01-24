Пострадавшие от разлива мазута пляжи восстановят лишь в 2026 году

Пляжи черноморских курортов России, пострадавшие от разлива мазута, восстановят лишь к летнему сезону 2026 года. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с Владимиром Путиным.

«Решим вопрос с финансированием, приступим к работам в четвертом квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле–мае. Работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим. К следующему сезону пляж должен быть восстановлен», ― цитирует его слова ТАСС.

Козлов не уточнил, как будет устроен отдых на невосстановленных пляжах.

По словам министра, необходимо восстановить 280 гектаров пляжей. Для этого планируют завезти 840 тыс. кубометров песка ― в 4 раза больше, чем вывезли на данный момент. Это позволит увеличить толщину песка на 20 сантиметров и сделает пляжи лучше, чем они были до разлива, утверждает Козлов.

Новые песок будут доставлять из месторождений кварцевого песка рядом с Анапой. Кроме того, власти собираются предусмотреть инженерную защиту пляжей.

От разлива мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров пострадала значительная часть пляжей на Черноморском побережье России. 21 декабря, через шесть дней после крушения судов, мазутом было загрязнено 54 километра пляжей в Краснодарском крае, из которых 44 километра в Анапе, еще 10 километров в Темрюкском районе.