«Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей

«Домовенок Кузя» от братьев Андреасян собрал более 1 млрд рублей за месяц с небольшим в российском прокате. Это следует из данных сервиса Фонда кино ЕАИС.

К 24 января сборы «Домовенка Кузи» составили чуть более миллиарда рублей. В первый уик-энд фильм заработал 222 млн рублей, во второй — 213,2 млн. Билеты до премьеры купили на сумму чуть более 13 млн рублей.

«Домовенок Кузя» стала самым кассовым проектом Кинокомпании братьев Андреасян, уточняет «Кинопоиск». Студия уже анонсировала выход следующего фильма 19 марта 2026 года.

Игровая сказка «Домовенок Кузя» снята по книге Татьяны Александровой. По сюжету, сбежав из плена Бабы-яги (Алика Смехова), Кузя оказывается в нашем мире, где ему срочно надо отыскать волшебный сундучок, исполняющий желания и открывающийся только тем, у кого доброе сердце, и в этом ему помогают девочка Наташа (София Петрова) и ворчливый домовой Нафаня.