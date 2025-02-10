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«Афиша», «Шум» и Tel Aviv by Saviv запустили гастрономический сет, вдохновленный театром «Шалом»

Сегодня в 12:14

В феврале «Афиша» совместно с Александринским театром проведет первые в Петербурге большие гастроли единственного в стране профессионального еврейского театра «Шалом».

Специально к этому событию с 27 января по 28 февраля в бистро Tel Aviv by Saviv будет доступен эксклюзивный сет с блюдами по мотивам спектаклей театра, а в кабаре «Шум» — специальное комбо из бургера с коктейлем. Меню организовано при поддержке сервиса «Афиша Рестораны».

Бренд-шеф Tel Aviv by Saviv Тимофей Милюков и бренд-кондитер Алена Офицерова придумали четыре блюда, которые раскрывают творческий замысел создателей спектаклей через гастрономию.

В сет стоимостью 3500 рублей вошли филе камбалы со шпинатом и солеными лимонами, вдохновленное постановкой «Моня Цацкес — знаменосец», и пирог из перепелов с соусом жу , обыгрывающий библейские мотивы спектакля «Исход». 

Форшмак «Мордехай» из сельди с тартином станет идеальным прологом к «Поезду жизни», а банановый сплит вернет в детство так же, как это делает спектакль «Жирная Люба».

Постановки Московского еврейского театра «Шалом» можно будет увидеть на Новой сцене Александринского театра с 12 по 16 февраля. Билеты доступны на сайте «Афиши». 

Помимо спектаклей, гастроли включают паблик-ток с художественным руководителем театра Олегом Липовецким, который состоится в кабаре «Шум» 13 февраля. Он расскажет о миссии и планах «Шалома», а также особенностях театральной жизни Петербурга и Москвы. 

Кроме того, с 12 по 15 февраля кабаре «Шум» представит поп-ап-выставку театральных афиш еврейского театра. В эти дни перед началом каждого события в «Шуме» будет звучать звонок, специально записанный артистами «Шалома», а в меню будет доступно новое комбо из бургера «На прожарку!» со рваной говядиной и коктейля «Моня на кухне».

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