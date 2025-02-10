«Афиша», «Шум» и Tel Aviv by Saviv запустили гастрономический сет, вдохновленный театром «Шалом»

В феврале «Афиша» совместно с Александринским театром проведет первые в Петербурге большие гастроли единственного в стране профессионального еврейского театра «Шалом».

Специально к этому событию с 27 января по 28 февраля в бистро Tel Aviv by Saviv будет доступен эксклюзивный сет с блюдами по мотивам спектаклей театра, а в кабаре «Шум» — специальное комбо из бургера с коктейлем. Меню организовано при поддержке сервиса «Афиша Рестораны».

Бренд-шеф Tel Aviv by Saviv Тимофей Милюков и бренд-кондитер Алена Офицерова придумали четыре блюда, которые раскрывают творческий замысел создателей спектаклей через гастрономию.

В сет стоимостью 3500 рублей вошли филе камбалы со шпинатом и солеными лимонами, вдохновленное постановкой «Моня Цацкес — знаменосец», и пирог из перепелов с соусом жу , обыгрывающий библейские мотивы спектакля «Исход».

Форшмак «Мордехай» из сельди с тартином станет идеальным прологом к «Поезду жизни», а банановый сплит вернет в детство так же, как это делает спектакль «Жирная Люба».

Постановки Московского еврейского театра «Шалом» можно будет увидеть на Новой сцене Александринского театра с 12 по 16 февраля. Билеты доступны на сайте «Афиши».

Помимо спектаклей, гастроли включают паблик-ток с художественным руководителем театра Олегом Липовецким, который состоится в кабаре «Шум» 13 февраля. Он расскажет о миссии и планах «Шалома», а также особенностях театральной жизни Петербурга и Москвы.