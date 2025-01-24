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Ханс Циммер поработает над новым гимном Саудовской Аравии

Сегодня в 13:17
Фото: Frank Hoensch/Getty Images

Саудовская Аравия попросила композитора Ханса Циммера поработать над новой версией своего национального гимна. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам председателя Главного управления развлечений Турки Алалшиха, Циммер, в чьем послужном списке саундтрек к фильмам «Король Лев», «Дюна» и трилогии «Темного рыцаря», согласился создать «общие наброски» проекта.

«Мы много говорили о будущих проектах, которые, я надеюсь, скоро увидят свет… в том числе о переложении саудовского национального гимна на разные инструменты», — написал Алалших в X.

По словам Алалшиха, они также обсудили с Циммером мюзикл под названием «Аравия», «очень масштабный концерт» и саундтрек к предстоящему фильму «Битва при Ярмуке».

«Мы согласовали общие планы всех этих проектов, и я надеюсь, что мы достигнем окончательного соглашения по ним», — добавил министр.

Гимн Саудовской Аравии, «Аш аль-Малик» («Да здравствует король»), был написан в 1947 году египетским композитором Абдулом Рахманом аль-Хатибом по просьбе короля Абдулазиза.

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