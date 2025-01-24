Ханс Циммер поработает над новым гимном Саудовской Аравии

Саудовская Аравия попросила композитора Ханса Циммера поработать над новой версией своего национального гимна. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам председателя Главного управления развлечений Турки Алалшиха, Циммер, в чьем послужном списке саундтрек к фильмам «Король Лев», «Дюна» и трилогии «Темного рыцаря», согласился создать «общие наброски» проекта.

«Мы много говорили о будущих проектах, которые, я надеюсь, скоро увидят свет… в том числе о переложении саудовского национального гимна на разные инструменты», — написал Алалших в X.