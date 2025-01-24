Джош Бролин назвал бессмыслицей отсутствие номинации на «Оскар» у Дени Вильнева

Джош Бролин удивился отсутствию Дени Вильнева в списке номинантов на премию «Оскар» за «Дюну-2». Режиссер не был номинирован и за первый фильм по франшизе, сообщает Variety.

«Похоже, мне придется уйти из кино, потому что Дени Вильнева не номинировали. Это бессмыслица. Дени снял потрясающий фильм, даже лучше, чем первый, и наши коллеги, чью работу отметили, определенно заслуживают этого. Поздравляю всех», — написал Бролин в соцсетях.

«Дюна-2» получила пять номинаций на «Оскаре», а «Дюна» — десять номинаций. Коллеги Вильнева также отреагировали на отсутствие номинации. «В этом году было много фильмов с отличной режиссурой, но то, что сделал Дени — во всех аспектах ремесла, — было мастерским», — написал продюсер «Spider-Verse» Крис Миллер.

Бролин, сыгравший Гурни Халлека в двух фильмах по «Дюне», всегда призывал Американскую киноакадемию отдать должное Вильневу. В прошлом году актер говорил, что перестанет сниматься в кино, если «Оскар» во второй раз проигнорирует Вильнева.

«Это был лучший фильм, чем первый. Когда я его посмотрел, у меня было такое чувство, будто мой мозг взболтали. Он мастерский, а Дени — один из наших мастеров кинематографа. Если „Оскар“ имеет хоть какое‑то значение, то его [Вильнева] признают», — считал Бролин.