Эрмитаж эвакуировали из‑за «анонимного сообщения с угрозой режиму безопасности». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.
Росгвардия и сотрудники службы безопасности «Эрмитажа» проверяют экспозиционные залы и служебные помещения. Посетители с сегодняшними билетами смогут прийти в музей в любой другой день.
Эвакуация коснулась только главного музейного комплекса, Главный штаб работает в штатном режиме.
Волна сообщений о минировании началась в России в 2019 году (с тех пор ни одно из них не подтвердилось). Эрмитаж уже несколько раз эвакуировали из‑за таких сообщений. В последний раз это произошло в мае 2024 года, а до этого — 24 июня 2023-го, в день мятежа ЧВК «Вагнер» (тогда посетителей также эвакуировали из «ГЭС-2», Пушкинского музея и Третьяковской галереи).