Эрмитаж эвакуировали из‑за анонимного сообщения

Волна сообщений о минировании началась в России в 2019 году (с тех пор ни одно из них не подтвердилось). Эрмитаж уже несколько раз эвакуировали из‑за таких сообщений. В последний раз это произошло в мае 2024 года, а до этого — 24 июня 2023-го, в день мятежа ЧВК «Вагнер» (тогда посетителей также эвакуировали из «ГЭС-2», Пушкинского музея и Третьяковской галереи).