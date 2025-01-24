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Славу Комиссаренко внесли в список экстремистов в Беларуси

Сегодня в 11:56
Фото: @slavakomissarenko

МВД Беларуси внесло комика Славу Комиссаренко в список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Обновленная версия реестра опубликована на сайте ведомства.

Комиссаренко находится в розыске. Поводом стал приговор, который Минский городской суд заочно вынес ему в декабре 2024-го. Стендапера признали виновным в клевете и публичном оскорблении Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни. Ему назначили срок в шесть лет.

Белорусское МВД традиционно обновляет список экстремистов по пятницам. Комиссаренко стал уже 4863-м человеком в этом реестре, который ведется с 2022 года.

В своих выступлениях комик неоднократно пародировал Александра Лукашенко, шутил над ним и называл «Чик-чириком». В 2021 году ему запретили выступать в Беларуси после шуток о президенте в шоу «Что было дальше?». Сейчас он живет за границей.

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