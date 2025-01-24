Славу Комиссаренко внесли в список экстремистов в Беларуси

Комиссаренко находится в розыске. Поводом стал приговор, который Минский городской суд заочно вынес ему в декабре 2024-го. Стендапера признали виновным в клевете и публичном оскорблении Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни. Ему назначили срок в шесть лет.