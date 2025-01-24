Британский хор отказался от исполнения «Every Breath You Take» The Police из‑за зловещего подтекста

Крупнейший британский хор объявил, что больше не будет исполнять песню The Police «Every Breath You Take» из‑за ее лирического содержания, пишет NME.

Рок-хор, объединяющий более 31 тыс. участников по всей Великобритании, уже давно исполняет классический трек 1983 года. Причиной исключения песни из программы послужило лирическое содержание песни. По одной из версий, речь в треке идет о нездоровых отношениях, в которых лирический герой преследует своего партнера.

«После долгих раздумий и обсуждений с некоторыми членами коллектива я приняла непростое решение исключить песню „Every Breath You Take“ из репертуара», — говорится в письме основательницы хора Кэролайн Редман Люшер.

«Я никогда раньше не убирала песни из программы, но из‑за того, что содержание трека влияет на некоторых участников хора, и из‑за того, что он может вызвать негативные и тревожные чувства у широкой аудитории, я считаю, что будет разумно заменить композицию», — отметила она.

У хора есть группы в более чем 400 населенных пунктах Великобритании, а Редман Люшер была удостоена королем Карлом III ордена Британской империи за заслуги в музыке и благотворительности.

Автор песни и фронтмен The Police Стинг уже давно отвергает предположения, что в «Every Breath You Take» есть зловещий подтекст. Еще в 1993 году он сказал, что воспринимает ее скорее как высказывание о Большом Брате, чем как песню о преследователе.