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Британский хор отказался от исполнения «Every Breath You Take» The Police из‑за зловещего подтекста

Сегодня в 12:41
Фото: Bob King/Redferns

Крупнейший британский хор объявил, что больше не будет исполнять песню The Police «Every Breath You Take» из‑за ее лирического содержания, пишет NME.

Рок-хор, объединяющий более 31 тыс. участников по всей Великобритании, уже давно исполняет классический трек 1983 года. Причиной исключения песни из программы послужило лирическое содержание песни. По одной из версий, речь в треке идет о нездоровых отношениях, в которых лирический герой преследует своего партнера.

«После долгих раздумий и обсуждений с некоторыми членами коллектива я приняла непростое решение исключить песню „Every Breath You Take“ из репертуара», — говорится в письме основательницы хора Кэролайн Редман Люшер.

«Я никогда раньше не убирала песни из программы, но из‑за того, что содержание трека влияет на некоторых участников хора, и из‑за того, что он может вызвать негативные и тревожные чувства у широкой аудитории, я считаю, что будет разумно заменить композицию», — отметила она.

У хора есть группы в более чем 400 населенных пунктах Великобритании, а Редман Люшер была удостоена королем Карлом III ордена Британской империи за заслуги в музыке и благотворительности.

Автор песни и фронтмен The Police Стинг уже давно отвергает предположения, что в «Every Breath You Take» есть зловещий подтекст. Еще в 1993 году он сказал, что воспринимает ее скорее как высказывание о Большом Брате, чем как песню о преследователе.

«Я проснулся посреди ночи с этой строчкой в голове, сел за пианино и написал ее за полчаса», — поделился музыкант. «Мелодия сама по себе типовая, совокупность сотен других, но слова интересные. Она звучит как успокаивающая песня о любви. В то время я не понимал, насколько она зловещая. Мне кажется, я думал о Большом Брате, слежке и контроле», — добавил он.

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