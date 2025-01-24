В Китае нашли трехтысячелетний самогон

Внутри древнего сосуда, найденного в Китае 15 лет назад, оказался напиток из дистиллированного спирта. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Археологи обнаружили бронзовый сосуд в форме совы в 2010 году в руинах древнего города Дасиньчжуан в провинции Шаньдун на востоке Китая. Сперва ученых артефакт поразил качеством дизайна и литья, но позже они удивились еще сильнее ― когда поняли, что внутри есть остатки жидкости.

Долгое время узнать содержимое сосуда не получалось: мешала многовековая ржавчина. Его вскрыли лишь в конце 2024 года, когда Департамент культуры и туризма провинции Шаньдун одобрил план консервации и защиты всех артефактов, извлеченных из раскопок Дасиньчжуана.

Образцы содержимого направили в лабораторию при Шаньдунском университете. Там специалисты выяснили, что в жидкости содержится этанол. Сперва содержимое приняли за вино, но дальнейший анализ показал, что в нем нет сахара и белка, который присутствует в этом напитке. Ученые пришли к выводу, что обнаруженная жидкость ― дистиллированное вино.