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В Китае нашли трехтысячелетний самогон

Сегодня в 11:10
Фото: m.dzplus.dzng.com

Внутри древнего сосуда, найденного в Китае 15 лет назад, оказался напиток из дистиллированного спирта. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Археологи обнаружили бронзовый сосуд в форме совы в 2010 году в руинах древнего города Дасиньчжуан в провинции Шаньдун на востоке Китая. Сперва ученых артефакт поразил качеством дизайна и литья, но позже они удивились еще сильнее ― когда поняли, что внутри есть остатки жидкости.

Долгое время узнать содержимое сосуда не получалось: мешала многовековая ржавчина. Его вскрыли лишь в конце 2024 года, когда Департамент культуры и туризма провинции Шаньдун одобрил план консервации и защиты всех артефактов, извлеченных из раскопок Дасиньчжуана.

Образцы содержимого направили в лабораторию при Шаньдунском университете. Там специалисты выяснили, что в жидкости содержится этанол. Сперва содержимое приняли за вино, но дальнейший анализ показал, что в нем нет сахара и белка, который присутствует в этом напитке. Ученые пришли к выводу, что обнаруженная жидкость ― дистиллированное вино.

Находка свидетельствует о том, что производство дистиллированных спиртных напитков на территории Китая могло начаться на 1000 лет раньше, чем считалось до этого.

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