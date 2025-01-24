Магазин одежды Lime собирается открыться на месте Louis Vuitton в ГУМе

Одежная сеть Lime рассматривает открытие своего магазина в ГУМе. Предполагается аренда 1200 квадратных метров, на которых ранее работал Louis Vuitton, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам директора департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгении Хакбердиевой, Lime намерен нарастить объемы выручки, привлекая в свои магазины новую аудиторию, в том числе интуристов. Если магазин в ГУМе откроется, то оборот может превысить 1,2 млрд рублей при арендной плате 120 млн в год, при этом компания может поднять цены на свою продукцию, считает президент Magic Group Александр Перемятов.

После начала военной операции на территории Украины мировые люксовые бренды, традиционно занимавшие центральные точки в Москве, ушли, а местных брендов недостаточно, поэтому арендодатели испытывают трудности в поиске партнеров. Теперь же на месте Hermès открылся 12 Storeez, а на месте Chanel — салон «Хохлома х Алена Ахмадуллина». По мнению Перемятова, открытие Lime в ГУМе с ценовым сегментом пониже может уменьшить объемы продаж люксовых российских марок по соседству, поскольку покупатели будут делать выбор в пользу более дешевой продукции.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сказала, что соседство магазинов демократичных и люксовых брендов стало мировым трендом, и привела пример бренда белья Skims Ким Кардашьян и бутик Cartier в Нью-Йорке. «Сейчас эта зона „тяжелого люкса“ превратилась в площадку „облегченного люкса“», — сказала она.