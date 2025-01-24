Джеймс Ганн поделился первой фотографией со съемок «Супергерл»

Глава DC Studios Джеймс Ганн поделился первой фотографией Милли Алкок («Дом Дракона») в образе «Супергерл» в честь начала съемок супергеройского фильма.
«Рад началу съемок „Супергерл“ с Крейгом Гиллеспи в режиссерском кресле и феноменальной Милли Алкок в роли нашей Кары Зор-Эл», — написал Ганн в соцсети X.
«Крейг привнес в эту историю невероятную чувствительность, а Милли в полной мере соответствует уникальной Супергерл, которую придумали Том Кинг, Билкис Эвели и Ана Ногейра».
Подробности сюжета картины держатся в тайне. Его премьера запланирована на 26 июня 2026 года. Помимо Элкок в картине сыграет Джейсон Момоа — он исполнит роль злого охотника за головами Лобо.