Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ* в посольствах США

В меморандуме под названием «Политика одного флага», который оказался в распоряжении газеты, упоминаются несколько случаев, когда администрация Джо Байдена вывешивала флаги ЛГБТ* и движения Black Lives Matter в посольствах за рубежом, а также в Белом доме. Это неоднократно вызывало негативную реакцию консерваторов, отмечает The Guardian.

«С настоящего момента только флаг Соединенных Штатов Америки может быть вывешен или продемонстрирован на объектах США — как внутри страны, так и за рубежом, — а также использован в материалах правительства США», — говорится в документе.

В июне 2020 года флаг ЛГБТ на посольствах США, Великобритании и Канады вывешивали и в Москве. После этого МИД направил ноты протеста, а в РПЦ отметили, что видят в этом «дискриминацию людей традиционных убеждений и взглядов на семью». Владимир Путин заявил, что случившееся «не страшно», и отметил, что в РФ «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности».