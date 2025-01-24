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Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ* в посольствах США

Сегодня в 10:50
Посольство США в Москве. Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Государственный департамент США запретил консульствам вывешивать какие‑либо флаги, кроме американского. Это решение принято в рамках обещания Дональда Трампа сократить усилия по обеспечению разнообразия и инклюзивности в государственных организациях, пишет The Guardian.

В меморандуме под названием «Политика одного флага», который оказался в распоряжении газеты, упоминаются несколько случаев, когда администрация Джо Байдена вывешивала флаги ЛГБТ* и движения Black Lives Matter в посольствах за рубежом, а также в Белом доме. Это неоднократно вызывало негативную реакцию консерваторов, отмечает The Guardian.

«С настоящего момента только флаг Соединенных Штатов Америки может быть вывешен или продемонстрирован на объектах США — как внутри страны, так и за рубежом, — а также использован в материалах правительства США», — говорится в документе.

Исключение администрация Трампа сделала для флага военнопленных и пропавших без вести POW/MIA (Prisoner of War/Missing in Action).

В июне 2020 года флаг ЛГБТ на посольствах США, Великобритании и Канады вывешивали и в Москве. После этого МИД направил ноты протеста, а в РПЦ отметили, что видят в этом «дискриминацию людей традиционных убеждений и взглядов на семью». Владимир Путин заявил, что случившееся «не страшно», и отметил, что в РФ «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности».

Флаг ЛГБТ на посольстве США появлялся также в 2022 году. Последний раз его вывешивали в 2023-м.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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