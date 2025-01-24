Нижегородец 12 лет не ходил в отпуск и заработал 2 млн рублей отпускных

Житель Нижнего Новгорода не ходил в отпуск с 2011 по 2023 год. За это время у него накопилось более 2 млн рублей отпускных, сообщает Nn.ru.
Мужчина работал в фирме, которая занимается услугами по обращению с отходами. Когда он решил уволиться, компания отказалась ему выплачивать эти деньги. Тогда нижегородец обратился в региональную прокуратуру.
На руководство фирмы завели уголовное дело, и суд обязал фирму выплатить долг. После этого мужчина все же добился своего миллионного «выходного пособия».
Недавно стюардесса из Китая тоже разбогатела после увольнения. Но совсем по другой причине: внушительный доход ей стало приносить разведение свиней.