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Нижегородец 12 лет не ходил в отпуск и заработал 2 млн рублей отпускных

Сегодня в 10:13
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Житель Нижнего Новгорода не ходил в отпуск с 2011 по 2023 год. За это время у него накопилось более 2 млн рублей отпускных, сообщает Nn.ru.

Мужчина работал в фирме, которая занимается услугами по обращению с отходами. Когда он решил уволиться, компания отказалась ему выплачивать эти деньги. Тогда нижегородец обратился в региональную прокуратуру.

На руководство фирмы завели уголовное дело, и суд обязал фирму выплатить долг. После этого мужчина все же добился своего миллионного «выходного пособия». 

Недавно стюардесса из Китая тоже разбогатела после увольнения. Но совсем по другой причине: внушительный доход ей стало приносить разведение свиней. 

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