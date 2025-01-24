Charli XCX сыграет главную роль в фильме «Момент» от A24

Charli XCX объединяется со студией A24 для работы над фильмом «The Moment» («Момент»). Певица сыграет главную роль в картине, основанной на ее собственной оригинальной идее, пишет Variety.
Лента станет первым проектом продюсерской компании артистки Studio365. Подробности сюжета пока держатся в секрете.
«Момент» — полнометражный дебют шотландского фотографа и режиссера Эйдана Замири, который написал сценарий вместе с Берти Брандесом. Саудтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер А.Г.Кук, работавший с ней над «Brat».
Другими исполнительными продюсерами «Момента» станут Дэвид Инохоса, Брэндон Крид, Майки Шварц-Райт и Зак Натман. A24 займется глобальным релизом фильма.
В декабре стало известно об участии певицы в фильме «Галерист» вместе с Натали Портман и Дженной Ортегой. Режиссером и сценаристом стала постановщица «Хищных птиц» Кэти Янь.