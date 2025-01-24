В Австралии цветение редкого «трупного цветка» привлекло толпы поклонников

В Королевском ботаническом саду Сиднея зацвело редкое растение, источающее запах разлагающейся плоти. Это привлекло до 20 тыс. человек поклонников, выстроившихся в четырехчасовые очереди, сообщает Associated Press.
Науке исчезающий вид растения известен как Amorphophallus titanum, но в интернете его прозвали Путрицией и «трупным цветком», а его поклонники называют себя «путрицианцами».
Считается, что в дикой природе существует всего 300 таких растений, а в питомниках и ботсадах ― не более 1000. В естественной среде обитания «трупный цветок» расцветает лишь раз в 7–10 лет. В сиднейском ботсаду такое происходило 15 лет назад.
Невероятно редкое цветение ставит Путрицию в невыгодное положение ― цветку остается лишь надеяться, что рядом окажется другой такой же цветок. Поскольку растения не могут самоопыляться, это их единственный шанс на размножение.
Во время 24-часового цветения Путриция издает неприятный аромат. По словам очевидцев, он похож на запах гниющего мусора или грязных носков. Тем не менее это не останавливает людей от того, чтобы увидеть редкое явление.
В ботсаду Сиднея к такому случаю возвели вокруг цветка причудливую готическую композицию. Как отмечает AP, она вдохновлена похоронами королевы Виктории, шоу ужасов Рокки Хоррора и творчеством Дэвида Линча. К цветку проложили красную ковровую дорожку, закрыли его фиолетовым занавесом и поставили рядом увлажнитель, который окутывал Путрицию туманом.
В течение дня цветонос медленно раскрылся, обнажив центральную часть. У цветка фанаты делали селфи и наклонялись, чтобы понюхать его. «Меня тошнит. Я в благоговении», ― прокомментировал научный репортер Sydney Morning Herald Ангус Далтон.