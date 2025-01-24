В Австралии цветение редкого «трупного цветка» привлекло толпы поклонников

Науке исчезающий вид растения известен как Amorphophallus titanum, но в интернете его прозвали Путрицией и «трупным цветком», а его поклонники называют себя «путрицианцами».

Считается, что в дикой природе существует всего 300 таких растений, а в питомниках и ботсадах ― не более 1000. В естественной среде обитания «трупный цветок» расцветает лишь раз в 7–10 лет. В сиднейском ботсаду такое происходило 15 лет назад.