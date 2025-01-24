Число утечек с данными россиян в 2024 году сократилось, но их объем увеличился на 70%

Количество утечек персональных данных россиян в 2024 году сократилось, но их объемы увеличились. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис выявления уязвимостей и утечек данных DLBI.

Если в 2023 году было зафиксировано 445 утечек, то в 2024-м — 382, делится DLBI. Однако их объемы за год увеличились: 438 млн телефонных номеров и 227 млн электронных адресов попали к хакерам, что сразу на 70% больше позапрошлого года.

Из данных, проанализированных в даркнете, форумах и телеграм-каналах, следует, что лидером по количеству утечек снова стала электронная коммерция (38% случаев), следом идут развлекательные (8%) и медицинские (7%) сервисы. Самые объемные сливы случались из развлекательных ресурсов — 37% всех телефонных номеров и 47% адресов почт, а также финансового сектора (28% и 17%) и коммерции (10% и 13%).

В DLBI отметили, что в течение 2025-го с высокой вероятностью найдутся новые утечки за прошлый год — и их общее число, а также объем утекших данных дополнительно вырастет.

Чаще всего утечки происходили из-за взломов через обнаруженные уязвимости или с помощью украденных паролей администраторов. Зачастую жертвами становятся небольшие компании, у которых меньше возможностей для улучшения киберзащиты.