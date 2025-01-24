Трамп поручил рассекретить все документы об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании всех документов, касающихся убийств Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Это было одним из предвыборных обещаний республиканца, пишет CNN.

«Их [убитых] семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах наконец-то опубликовать все записи, связанные с этими убийствами, без промедления», — говорится в документе на сайте Белого дома.

Подписывая указ, Трамп заявил, что рассекречивание полного пакета документов — это «большое событие», которого десятилетиями «ждали многие люди». Ручку, которой президент поставил подпись, он велел передать Роберту Кеннеди — младшему, сыну Роберта Кеннеди и племяннику Джона, которого он выдвинул на пост министра здравоохранения.

Последний раз документы о Кеннеди (примерно 13 тыс. единиц хранения) публиковались в 2023 году, но были отредактированы. По данным CNN, к этому моменту открыт доступ к 99% документов об убийстве Кеннеди. Несмотря на неоднократные обещания президентов США снять секретность со всех записей, ЦРУ, Пентагон и Госдепартамент отказываются от полного рассекречивания из соображений защиты конфиденциальных источников, которые все еще живы или могут быть живы.