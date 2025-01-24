Московские фанатки Керема Бюрсина крадут его ростовые фигуры из кинотеатров

В Москве девушки-подростки крадут из кинотеатров ростовые фигуры турецкого актера Керема Бюрсина. На это обратил внимание телеграм-канал «Это Москва», опубликовав видео, свидетельствующие как минимум о трех таких случаях.
Фигуры Бюрсина выставляют в кинотеатрах в качестве рекламы фильма, который для российского проката назвали «Холоп. Великолепный век». В оригинале его название ― «Şımarık», что дословно с турецкого можно перевести как «Испорченный». Это турецкая версия российской картины «Холоп» с Милошем Биковичем. Бюрсин исполнил в ней главную роль.
Одну фигуру турецкого актера украли из ТРК «Атриум» у Курского вокзала, смог геолоцировать видео «Москвич Mag». Девушка просто вынесла фигуру за спиной, заметно ускорив шаг на выходе из зоны кинотеатра.
В другом ролике фанатки Бюрсина решили схватить его фигуру и убежать, но одна из сообщниц запнулась и упала. Закончилась ли эта попытка кражи успехом, остается неясным.
А вот в третьем случае кража точно удалась. Фигуру турецкого актера заметили уже в метро ― в вагоне поезда на Сокольнической линии.
Керем Бюрсин ― одна из самых ярких звезд современного турецкого кино. Наибольшую популярность ему принесла главная роль в сериале «Постучись в мою дверь» («Sen Çal Kapımı»), который стал хитом не только в Турции, но и за ее пределами, включая Россию.