Московские фанатки Керема Бюрсина крадут его ростовые фигуры из кинотеатров

В Москве девушки-подростки крадут из кинотеатров ростовые фигуры турецкого актера Керема Бюрсина. На это обратил внимание телеграм-канал «Это Москва», опубликовав видео, свидетельствующие как минимум о трех таких случаях.

Фигуры Бюрсина выставляют в кинотеатрах в качестве рекламы фильма, который для российского проката назвали «Холоп. Великолепный век». В оригинале его название ― «Şımarık», что дословно с турецкого можно перевести как «Испорченный». Это турецкая версия российской картины «Холоп» с Милошем Биковичем. Бюрсин исполнил в ней главную роль.