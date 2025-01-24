Француженка, которую суд признал виновной в разводе из‑за отказа от секса, выиграла апелляцию в ЕСПЧ

Жительница Франции, которую суды на родине признали виновной в разводе из‑за отказа заниматься сексом с мужем, выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает Би-би-си.

ЕСПЧ постановил, что суды не должны рассматривать отказ от сексуальных отношений как основание для вины при разводе. Судьи единогласно решили, что Франция нарушила право на уважение семейной и частной жизни, предусмотренное европейским законодательством.

69-летняя француженка, обозначенная в СМИ как H.W., назвала решение ЕСПЧ шагом вперед на пути к искоренению «культуры изнасилования» и поощрению согласия в браке.

Женщина, живущая в коммуне Ле-Шене недалеко от Парижа, вышла замуж в 1984 году. С супругом у нее было четверо детей, включая дочь с инвалидностью, которая требовала постоянного ухода, и H.W. взяла заботы о дочери на себя.

Отношения супругов ухудшились после рождения первого ребенка, а к 1992 году у H.W. начались проблемы со здоровьем. В 2002 году муж начал физически и словесно оскорблять ее. Да года спустя она перестала с ним заниматься сексом, а в 2012-м пара решила развестись. Женщина не хотела оспорить развод, о котором также просила, но была против оснований, по которым он был предоставлен.

В 2019 году апелляционный суд Версаля признал француженку виновной в разводе из‑за отказа от секса. Он согласился с доводами ее супруга, что женщина «серьезно нарушила брачные обязательства, сделав для него невозможным сохранение совместной жизни».