The Beatles номинировали на премию Brit впервые за почти полвека

Британскую группу The Beatles номинировали на музыкальную премию Brit впервые за почти полвека. Об этом сообщил ТАСС.
Композиция "Now and Then" будет претендовать на награду в категории "Песня года". Джон Леннон записал демо-версию трека еще в 1978 году, но опубликовали ее лишь 45 лет спустя.
Песня поднялась на первую строчку британского чарта - впервые с 1969 года. Клип на "Now and Then" снял режиссер "Властелина Колец" Питер Джексон.
В ноябре 2024 года The Beatles получили номинацию на премию "Грэмми" за этот трек, восстановленный с помощью искусственного интеллекта. Конкурентами "ливерпульской четверки" станут Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Charlie XCX. Церемония вручения наград состоится 2 февраля 2025 года.
Результаты Brit станут известны спустя месяц - 1 марта. Церемония награждения лауреатов пройдет на лондонской арене O2. Соперниками The Beatles в борьбе за награду в числе прочих будут Дуа Липа с "Training Season" и Coldplay с "Feelslikeimfalinginlove".