The Beatles номинировали на премию Brit впервые почти за полвека

Британскую группу The Beatles номинировали на музыкальную премию Brit впервые почти за полвека. Об этом сообщил ТАСС.

Композиция «Now and Then» будет претендовать на награду в категории «Песня года». Джон Леннон записал демо-версию трека еще в 1978 году, но опубликовали ее лишь 45 лет спустя.