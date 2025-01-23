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The Beatles номинировали на премию Brit впервые почти за полвека

Сегодня в 23:14
Фото: picture alliance/Getty Images

Британскую группу The Beatles номинировали на музыкальную премию Brit впервые почти за полвека. Об этом сообщил ТАСС.

Композиция «Now and Then» будет претендовать на награду в категории «Песня года». Джон Леннон записал демо-версию трека еще в 1978 году, но опубликовали ее лишь 45 лет спустя.

Песня поднялась на первую строчку британского чарта — впервые с 1969 года. Клип на «Now and Then» снял режиссер «Властелина Колец» Питер Джексон.

В ноябре 2024 года The Beatles получили номинацию на премию «Грэмми» за этот трек, восстановленный с помощью искусственного интеллекта. Конкурентами «ливерпульской четверки» станут Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Charlie XCX. Церемония вручения наград состоится 2 февраля 2025 года.

Результаты Brit станут известны спустя месяц — 1 марта. Церемония награждения лауреатов пройдет на лондонской арене O2. Соперниками The Beatles в борьбе за награду в числе прочих будут Дуа Липа с «Training Season» и Coldplay с «Feelslikeimfalinginlove».

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