Марк Уолберг спродюсирует документальный сериал «Spy High»

Вчера / 20:29
Роберт Эггерс снимет сиквел фильма «Лабиринт» Джима Хенсона
Сегодня / 23:14
The Beatles номинировали на премию Brit впервые за почти полвека
Сегодня / 21:32
В сети появилась новая песня Тины Тернер «Hot For You Baby». Это первый посмертный релиз
Сегодня / 21:05
Юра Борисов снимется в сериале «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского
Вчера / 19:50
Netflix объявил полный каст второго сезона «Грызни». В нем появится корейский фронтмен группы KARD
Вчера / 19:39
Британка пробежала зимний марафон в Норвегии в костюме медведя — и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Вчера / 18:57
«Сварщица Екатерина» и Underdog выпустили кофе со вкусами дымного барбекю и острого хмели-сунели
Вчера / 18:44
Московские кафе «Сюр» и «Ясно» закрыли на месяц
Вчера / 18:17
ЕСПЧ признал отказ в сексе недостаточной причиной, чтобы считать человека виновным при разводе
Вчера / 17:56
Бьорк рассказала, что всегда пишет по одной песне в месяц
Вчера / 16:58
Роберт Паттинсон рассказал, с какими вопросами и замечаниями о «Сумерках» к нему все еще обращаются
Вчера / 16:26
В Египте появилась пятнистая гиена — впервые за 5000 лет. Ее убили
Вчера / 16:20
Британская семья отсудила у французского отеля несколько тысяч фунтов за плохую еду и грязные номера
Вчера / 15:49
В Якутии зафиксировали самую низкую температуру воздуха на Земле
Вчера / 15:21
Ученые создали имплант в мозг, который улучшает настроение
Вчера / 15:04
Песни «Любэ» и Шамана планируют добавить в школьную программу
Вчера / 14:42
Тимоте Шаламе сказал, что хранит ведро для попкорна по «Дюне-2» под кроватью
Вчера / 14:33
Директор Лувра заявила о необходимости капитального ремонта в музее
Вчера / 13:59
Актриса Эми Шумер узнала о своем заболевании из‑за комментариев хейтеров про ее лицо
Вчера / 13:48
В России хотят запретить рекламу тарологов
Вчера / 13:34
Юру Борисова номинировали на «Оскар». У «Аноры» — шесть номинаций
Вчера / 13:11
Главный архитектор Москвы: в столице зародился новый архитектурный стиль ― «эмоциональное техно»
Вчера / 12:59
Медведи в зоопарке Москвы ненадолго вышли из спячки из‑за теплой погоды
Вчера / 12:45
Исследование: за 100 лет мужчины прибавили в росте и весе в два раза больше женщин
Вчера / 12:06
В России могут увеличить декретные пособия для студенток в 10 раз
Вчера / 11:32
Люсьен Лависконт вновь станет постоянным актером в пятом сезоне «Эмили в Париже»
Вчера / 11:19
В Петербурге пообещали открыть 11 новых станций метро к 2030 году
Вчера / 11:11
Зальцбург потерял право на производство конфет «Моцарткугель»

Марк Уолберг спродюсирует документальный сериал «Spy High»

Сегодня в 22:24
Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

Американский актер Марк Уолберг, известный по фильмам "Третий лишний" и "Артур, ты король", спродюсирует документальный сериал "Spy High". Об этом сообщил Collider.

Проект выпустит стриминговый сервис Prime Video в апреле. Он будет состоять из четырех эпизодов. В них расскажут историю подростка Блейка Роббинса, который обвинил престижную школу в слежке за ним.

Школьника обвинили о продаже наркотиков, и тогда, как утверждал Роббинс, школа решила вывести его на чистую воду, нарушая при этом цифровую конфиденциальность учащегося. Подробности об этом представят впервые на фестивале SXSW в марте.

 

Созданием сериала занимается продакшн-компания Уолберга Unrealistic Ideas. Уолберг стал исполнительным продюсером проекта наряду с Арчи Гипсом и Стивеном Левинсоном, Ализой Розен, Джоди Маквей-Шультц и Дэвидом Венделлом.

В работе над документалкой участвует Amazon MGM Studios. "Мы гордимся тем, что представляем этот важный и наводящий на размышления документальный сериал, который исследует события, развернувшиеся в 2010 году", - прокомментировала глава отдела инноваций бренда и контента студии Лорен Андерсон. 

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами