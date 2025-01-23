Марк Уолберг спродюсирует документальный сериал «Spy High»

Американский актер Марк Уолберг, известный по фильмам "Третий лишний" и "Артур, ты король", спродюсирует документальный сериал "Spy High". Об этом сообщил Collider.

Проект выпустит стриминговый сервис Prime Video в апреле. Он будет состоять из четырех эпизодов. В них расскажут историю подростка Блейка Роббинса, который обвинил престижную школу в слежке за ним.