Марк Уолберг спродюсирует документальный сериал «Spy High»

Американский актер Марк Уолберг, известный по фильмам "Третий лишний" и "Артур, ты король", спродюсирует документальный сериал "Spy High". Об этом сообщил Collider.
Проект выпустит стриминговый сервис Prime Video в апреле. Он будет состоять из четырех эпизодов. В них расскажут историю подростка Блейка Роббинса, который обвинил престижную школу в слежке за ним.
Школьника обвинили о продаже наркотиков, и тогда, как утверждал Роббинс, школа решила вывести его на чистую воду, нарушая при этом цифровую конфиденциальность учащегося. Подробности об этом представят впервые на фестивале SXSW в марте.
Созданием сериала занимается продакшн-компания Уолберга Unrealistic Ideas. Уолберг стал исполнительным продюсером проекта наряду с Арчи Гипсом и Стивеном Левинсоном, Ализой Розен, Джоди Маквей-Шультц и Дэвидом Венделлом.
В работе над документалкой участвует Amazon MGM Studios. "Мы гордимся тем, что представляем этот важный и наводящий на размышления документальный сериал, который исследует события, развернувшиеся в 2010 году", - прокомментировала глава отдела инноваций бренда и контента студии Лорен Андерсон.