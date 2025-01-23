В сети появилась новая песня Тины Тернер «Hot For You Baby». Это первый посмертный релиз

На ютуб-канале певицы Тины Тернер опубликовали трек "Hot For You Baby" - первый посмертный релиз артистки, которая скончалась в 2023 году.

Тернер записала песню в начале 80-х годов, когда работала над альбомом "Private Dancer" 1984 года. Однако композиция не вошла в пластинку. Ее не публиковали нигде вплоть до нынешнего момента.

