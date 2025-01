В сети появилась новая песня Тины Тернер «Hot For You Baby». Это первый посмертный релиз

Тина Тернер - одна из самых значимых артисток в американской музыке. Она - обладательница восьми премий "Грэмми", записавшая девять студийных альбомов. "Private Dancer" был пятым альбомом певицы, в которых вошли такие хиты как "Let's Stay Together", "Better Be Good to Me" и "What's Love Got to Do with It".