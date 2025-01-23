В сети появилась новая песня Тины Тернер «Hot For You Baby». Это первый посмертный релиз

На ютуб-канале певицы Тины Тернер опубликовали трек "Hot For You Baby" - первый посмертный релиз артистки, которая скончалась в 2023 году.
Тернер записала песню в начале 80-х годов, когда работала над альбомом "Private Dancer" 1984 года. Однако композиция не вошла в пластинку. Ее не публиковали нигде вплоть до нынешнего момента.
На протяжении долгих лет "Hot For You Baby" считалась утерянной. Недавно ее обнаружили. Это открытие, как отметили в описании песни, "открывает свежую главу в историю "Private Dancer"".
Песня написала австралийскими музыкантами Джорджем Янгом и Гарри Вандой. Продюсером записи выступил Джон Картер. Трек создали на студии Capitol Studios в Голливуде.
Тина Тернер - одна из самых значимых артисток в американской музыке. Она - обладательница восьми премий "Грэмми", записавшая девять студийных альбомов. "Private Dancer" был пятым альбомом певицы, в которых вошли такие хиты как "Let's Stay Together", "Better Be Good to Me" и "What's Love Got to Do with It".