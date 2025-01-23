Российский актер и номинант на премию "Оскар" Юра Борисов снимется в сериале "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на онлайн-кинотеатр Start.

Борисов сыграет офицера царской охраны, занимающегося политическим сыском во времена Николая II. Его персонаж не будет иметь реального прототипа, а станет отражением собирательного образа, подчеркнули авторы проекта.

Сериал выйдет на платформе Start, а также на телеканале "Россия" в 2025 году. В нем будет 16 эпизодов. Действие шоу развернется в период с 1905 по 1924 год. В нем расскажут о событиях, изменивших судьбу России и определивших ход мировой истории в XX веке.