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Роберт Эггерс снимет сиквел фильма «Лабиринт» Джима Хенсона

Вчера в 20:29
Кадр: Delphi V Productions

Американский режиссер Роберт Эггерс, автор фильмов "Ведьма" и "Носферату", поставит сиквел фильма "Лабиринт" 1986 года. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист подписал договор с компанией TriStar Pictures. Согласно ему, Эггерс выступит сценаристом и режиссером сиквела. Над текстом будущей картины он будет работать с Сьоном Сигурдссоном, его соавтором по фильму"Варяг".

Продюсировать ленту будут Крис Коламбус ("Гарри Поттер и философский камень", "Один дома") и Элеанор Коламбус, а также Лиза Хенсон и Брайан Хенсон - дети создателя оригинального "Лабиринта" Джима Хенсона.

Хенсон скончался в 1990 году в возрасте 53 лет. "Лабиринт" стал его самой знаменитой игровой работой. В фильме снялись Дженнифер Коннелли и музыкант Дэвид Боуи. Лента рассказала о 16-летней девушке, которая пробирается по потустороннему лабиринту, чтобы спасти своего младшего брата.

Ранее стало известно, что после успеха "Носферату" Эггерс снимет хоррор "Вервольф" вместе со студией Focus Features. Над этой картиной режиссер также будет работать совместно с Сигурдссоном. Первым делом Эггерс займется съемками"Вервольфа". 

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