Netflix объявил полный каст второго сезона «Грызни». В нем появится корейский фронтмен группы KARD

Соён Чан, Уильям Фихтнер, Микаэла Гувер и рэпер BM вошли в актерский состав второго сезона «Грызни» от Netflix. Об этом сообщает Deadline.

В центре сюжета второго сезона окажется молодая пара в исполнении Чарльза Мелтона и Кэйли Спэни. Она становится свидетелем ссоры между своим боссом (Оскар Айзек) и его женой (Кэри Маллиган), что запускает цепочку перипетий в загородном клубе, которым владеет корейская миллиардерша (Юн Е Чон).