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Netflix объявил полный каст второго сезона «Грызни». В нем появится корейский фронтмен группы KARD

Вчера в 19:50
Фото: CHEKY_LOVE

Соён Чан, Уильям Фихтнер, Микаэла Гувер и рэпер BM вошли в актерский состав второго сезона «Грызни» от Netflix. Об этом сообщает Deadline. 

В центре сюжета второго сезона окажется молодая пара в исполнении Чарльза Мелтона и Кэйли Спэни. Она становится свидетелем ссоры между своим боссом (Оскар Айзек) и его женой (Кэри Маллиган), что запускает цепочку перипетий в загородном клубе, которым владеет корейская миллиардерша (Юн Е Чон).

BM (настоящее имя — Мэтью Ким) появится в кино впервые. Детали об его персонаже не раскрываются. Издание предполагает, что рэпер сыграет бывшего профессионального теннисиста, управляющего теннисным магазином в загородном клубе.

Чан может сыграть личного переводчика миллиардера, владеющего клубом. Фихтнеру могла достаться роль богатого члена загородного клуба, а Гувер — его трофейной жены. Ранее также стало известно, что в сериале появится звезда «Паразитов» Сон Кан Хо. 

Второй сезон разделится на восемь 30-минутных эпизодов. Дата премьеры пока не названа. 

Первый сезон «Грызни» со Стивеном Ёном и Али Вонгом в главных ролях вышел в 2023 году и завоевал множество наград, включая восемь премий «Эмми», четыре премии Critics Choice, три премии «Золотой глобус», две премии Gotham Awards и не только. «Афиша Daily» включила шоу в список 35 лучших сериалов 2023 года.

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