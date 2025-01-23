Школьная учительница из Великобритании по имени Гилл пробежала марафон в полярном норвежском городе Тромсе - и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на сайте организации.

Дело в том, что жительница Эссекса участвовала в забеге в костюме белого медведя. Она пробежала дистанцию за 4 часа 58 минут и 29 секунд - это самый быстрый результат для одетых в костюмы животных спортсменов, бегущих в условиях мороза.

Девушка бежала при температуре минус 10 градусов в темное время суток. Она преодолела сложный горный массив. "Мой последний марафон был в Афинах, так что температура была немного другой", - отметила спортсменка.

Забег в Тромсе был благотворительным. Гилл смогла заработать 2,39 млн долларов для организаций, борющихся с раком. Свое достижение британка посвятила отцу, который скончался от рака в 1999 году в возрасте 56 лет.