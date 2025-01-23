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«Сварщица Екатерина» и Underdog выпустили кофе со вкусами дымного барбекю и острого хмели-сунели

Вчера в 18:57

Компания по обжарке кофе «Сварщица Екатерина» и московский бар Underdog выпустили кофе со вкусом дымного барбекю и острого хмели-сунели. Коллаборация получила названия «Wake the hell up» и «Unholy Water», рассказали «Афише Daily».

Разработка дрип-пакета велась более полугода. Команда «Сварщицы Екатерины» выдержали зеленые кофейные зерна в специальных бочках с добавлением премиксов и соусов, в результате чего кофе впитал ароматы. 

По словам создателей, вкус дымного барбекю передает яркие копченые ноты, вызывающие ассоциации с грилем, а острый хмели-сунели — пикантные оттенки грузинских специй. 

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Продаются дрип-пакеты на сайте «Сварщицы Екатерины» и в самом баре Underdog на Маросейке. 

«Сварщица Екатерина» обжаривает кофе с 2018 года и специализирующаяся на обжарке спешалти кофе. В Москве работает три ее кофейни — Tine, Floo и «Сойка напела», а в Петербурге скоро откроется кафе «Старт». 

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